Минобрнауки сообщило о старте суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволит абитуриентам подать документы в 54 российских университета через «Госуслуги», сообщило Министерство науки и высшего образования России.

В министерстве сообщили, что «стартовал суперсервис «Поступление в вуз онлайн». При этом первыми новой возможностью смогут воспользоваться в Дальневосточном федеральном округе – с 09.00 по местному времени (02.00 мск). Услуга станет доступна для других регионов «в соответствии с часовыми поясами». Воспользоваться услугой можно, «не дожидаясь результатов ЕГЭ».

После того, как результаты ЕГЭ станут известны, их передадут в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках, передает ТАСС.

Вузы с помощью сервиса примут заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления по очной форме обучения при поступлении на бюджетные места. Для поступления на контрактной основе следует обращаться непосредственно в вуз.

Напомним, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ министерства, согласно которому абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме.

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