Путин заявил о минимальных потерях России в ситуации с коронавирусом

Потери, с которыми Росси выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны, заявил президент Владимир Путин.

«Самое главное, что эта ситуация [с коронавирусом] нас всех объединила. Это факт. И это позволило нам с минимальными потерями, как я многократно говорил, выходить из сложившейся ситуации», – сказал президент в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса.

При этом он отметил, что проблемы еще существуют, передает РИА «Новости».



«Мы сейчас говорим о положительных тенденциях, положительных примерах. Но все-таки мы не должны забывать, что проблем еще достаточно. И не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать», – сказал Путин.

«Нужно только тиражировать положительные практики, о которых вы сегодня говорили», - отметил президент.



Кроме того, глава государства предложил использовать повсеместно наработанные в период пандемии COVID-19 практики, «позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда».

Он отметил, что резервы для такого роста есть везде. «Важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение сотрудников к работе, меняется сама культура производства и труда, а значит повышается конкурентоспособность всей нашей страны. Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно», – сказал Путин.

В то же время, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже 53 региона находятся на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

«Есть три этапа ослабления ограничительных мероприятий. Если говорить об этих трех этапах, то сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап и шесть регионов готовы к переходу на первый этап», – сказала Голикова на встрече президента с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса на территории России в пятницу составил 0,92, практически не изменившись за сутки; в Москве показатель опустился на 0,03 – до 0,77. В столице это минимум за неделю.

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7972 – до 569 тыс. 63. Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 тысяч.