Эксперт объяснил слова Лукашенко о «кукловодах» и «майдане»

«Непонятно, что банкир Бабарико собирался делать на выборах президента. Возможно, целью была не победа, а попытка раскачать ситуацию в Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, в которой участвовали внешние силы.

«Я думаю, в данном случае действовала международная преступная сеть. Возможно, люди с Запада – из Польши и Литвы, не исключено, какая-то часть и российских финансовых элит в этом замешана, – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. – При этом сомневаюсь, что официальные власти России, Кремль, вообще в курсе всего этого. Однако отдельные люди в России, со связями, с интересами на Западе, могли принимать участие в «деле Белгазпромбанка».

По мнению Дзерманта, «через эту преступную сеть финансировался кандидат в президенты Виктор Бабарико, выводились деньги, в том числе из России». «Сейчас правоохранительные органы «раскручивают» это дело. Думаю, скоро узнаем конкретные имена тех, кто за всем этим стоит», – уверен собеседник.

В четверг в доме экс-главы Белгазпромбанка Бабарико прошел обыск. Сам бывший банкир, претендующий на участие в августовских выборах президента, был задержан. Бабарико инкриминируют организацию преступной деятельности, попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

«По этому поводу уже началось давление со стороны Евросоюза, озвучены требования освободить Бабарико, – отметил Дзермант. – Но мне кажется, что белорусские власти обладают достаточной доказательной базой. В данном случае интересы национальной безопасности превыше требований ЕС. Мы должны установить, что банкир Бабарико реально собирался сделать на предстоящих выборах. Возможно, его целью было не столько победить, сколько в союзе с откровенными уголовниками раскачать ситуацию в Белоруссии».

Как заявил на совещании по вопросам работы банковской системы президент Белоруссии Александр Лукашенко, белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, в которой участвовали внешние силы. По его словам, «маски сорваны не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии».

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии и привести страну к некому майдану. Такая была цель», – цитирует БелТА Лукашенко.

Ранее генпрокуратура Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка», по которому задержан Бабарико.

При этом у Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Согласно законодательству Белоруссии, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. Однако есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.

Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск к своему подзащитному.

В пятницу внешнеполитическая служба Евросоюза призвала Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и предоставить им доступ к адвокатам.

Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию, при которой Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».

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