Минобороны выразило заинтересованность в морском варианте ЗРК «Тор»

Минобороны заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор», поскольку эти комплексы зарекомендовали себя в Сирии, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко в ходе посещения оборонных предприятий в Удмуртии.

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии, и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», – приводит ТАСС слова Криворучко.

В июле 2019 года помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов сообщал, что первый образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МФ» для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.