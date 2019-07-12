Названы сроки создания морской версии ЗРК «Тор»

Первый образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МФ» для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов, сообщил помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов на Международном военно-морском салоне.

По словам Карташова, на данный момент морская версия ЗРК «Тор» создана «в чертежах», передает ТАСС.

Появление первого образца зенитного ракетного комплекса«Тор-МФ» «в железе» планируется в начале 2020-х годов, сообщил помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол».

«Комплекс унифицирован по аппаратной части, по программному обеспечению, он должен быть интегрирован в корабль», – сообщил Карташов.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.

В апреле стало известно, что в России начали создавать морскую версию ЗРК «Тор». По словам разработчиков, ЗРК «Тор» для ВМФ заменит комплексы «Кортик» и «Кинжал».

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