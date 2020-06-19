Блогеры опровергли наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию

Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» опроверг наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию, которые распространяли представители оппозиции.

«Чем ближе день проведения голосования по внесению поправок в Основной закон РФ, тем больше и активнее в Сети появляются всевозможные фейки. В частности, представители оппозиции охотно рассказывают о том, что поправки якобы уже вступили в силу, а само голосования нарушает законодательство страны. Кроме того, они пытались убедить сторонников в том, что всех сотрудников бюджетных организаций уже обязали пройти регистрацию на портале госуслуг для участия в электронном голосовании», – пишет Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией», отмечая, что все эти высказывания не соответствуют действительности.

Авторы канала рассмотрели наиболее распространенные фейки.

Так, соратник Алексея Навального Леонид Волков задолго до проведения голосования стал распространять видеоролики, в которых высказывал отношение к вносимым изменениям. В частности, в видеоролике от 6 мая Волков заявил, что поправки в Конституцию якобы «уже вступили в силу», а «голосование по поправкам проводится вне правовой процедуры. … Нигде не написано, например, что вбрасывать бюллетени нельзя».

Авторы канала подчеркивают, что «эти высказывания являются фейком и не соответствуют действительности».

«Согласно действующему законодательству, предлагаемые изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в голосовании. Из этого следует, что вынесенные на голосование изменения не вступили в законную силу», – указывают они.

Кроме того, «ответственность за нарушения хода общероссийского голосования по поправкам в Конституцию прямо прописана в законе, подписанном президентом еще 1 апреля 2020 года. Правовой акт предусматривает ответственность за нарушения на выборах и референдуме в соответствии с Уголовным кодексом и КоАП. В частности, установлена ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, за фальсификацию избирательных документов или итогов голосования, за незаконную выдачу и получение бюллетеня».

«В соответствии с этим, Волков может понести ответственность за распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации (КоАП РФ, ст. 13.15): штраф для граждан от 30 до 100 тыс. рублей», – пишут авторы канала.

Они отмечают, что подобные фейки распространяли и другие оппозиционеры. Они могут понести такую же ответственность, как и Волков, за распространение недостоверной информации.

Так, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман последовательно распространял недостоверную информацию о том, что поправки в Конституцию якобы вступили в силу с момента подписания закона президентом. При этом Ройзман называл граждан, поддерживающих предлагаемые изменения, пособниками государственного переворота.

Блогер Алексей Навальный 8 июня призвал сторонников не участвовать в голосовании по изменению Конституции, так как поправки, по его мнению, «уже вступили в силу».

Кроме того, 4 июня глава московского штаба Навального Олег Степанов заявил, что электронное голосование якобы будет обязательным для работников бюджетных организаций. А 16 июня на канале «НавальныйLIVE» была размещена недостоверная информация о том, что замглавы департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая якобы в ультимативной форме дала указание своим сотрудникам проходить регистрацию на портале государственных услуг для участия в электронном голосовании по поправкам в Основной закон. Это заявление департамент образования и науки города Москвы также опроверг.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что необходимо активнее объяснять гражданам о голосовании по поправкам к Конституции, это поможет снизить число ложных сообщений.

В четверг глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к Конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.