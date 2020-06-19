Блогеры опровергли наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию

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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй Мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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              Блогеры опровергли наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию

              19 июня 2020, 12:33

              Текст: Алина Назарова

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              Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» опроверг наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию, которые распространяли представители оппозиции.

              «Чем ближе день проведения голосования по внесению поправок в Основной закон РФ, тем больше и активнее в Сети появляются всевозможные фейки. В частности, представители оппозиции охотно рассказывают о том, что поправки якобы уже вступили в силу, а само голосования нарушает законодательство страны. Кроме того, они пытались убедить сторонников в том, что всех сотрудников бюджетных организаций уже обязали пройти регистрацию на портале госуслуг для участия в электронном голосовании», – пишет Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией», отмечая, что все эти высказывания не соответствуют действительности.

              Авторы канала рассмотрели наиболее распространенные фейки.

              Так, соратник Алексея Навального Леонид Волков задолго до проведения голосования стал распространять видеоролики, в которых высказывал отношение к вносимым изменениям. В частности, в видеоролике от 6 мая Волков заявил, что поправки в Конституцию якобы «уже вступили в силу», а «голосование по поправкам проводится вне правовой процедуры. … Нигде не написано, например, что вбрасывать бюллетени нельзя».

              Авторы канала подчеркивают, что «эти высказывания являются фейком и не соответствуют действительности».

              «Согласно действующему законодательству, предлагаемые изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в голосовании. Из этого следует, что вынесенные на голосование изменения не вступили в законную силу», – указывают они.

              Кроме того, «ответственность за нарушения хода общероссийского голосования по поправкам в Конституцию прямо прописана в законе, подписанном президентом еще 1 апреля 2020 года. Правовой акт предусматривает ответственность за нарушения на выборах и референдуме в соответствии с Уголовным кодексом и КоАП. В частности, установлена ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, за фальсификацию избирательных документов или итогов голосования, за незаконную выдачу и получение бюллетеня».

              «В соответствии с этим, Волков может понести ответственность за распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации (КоАП РФ, ст. 13.15): штраф для граждан от 30 до 100 тыс. рублей», – пишут авторы канала.

              Они отмечают, что подобные фейки распространяли и другие оппозиционеры. Они могут понести такую же ответственность, как и Волков, за распространение недостоверной информации.

              Так, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман последовательно распространял недостоверную информацию о том, что поправки в Конституцию якобы вступили в силу с момента подписания закона президентом. При этом Ройзман называл граждан, поддерживающих предлагаемые изменения, пособниками государственного переворота.

              Блогер Алексей Навальный 8 июня призвал сторонников не участвовать в голосовании по изменению Конституции, так как поправки, по его мнению, «уже вступили в силу».

              Кроме того, 4 июня глава московского штаба Навального Олег Степанов заявил, что электронное голосование якобы будет обязательным для работников бюджетных организаций. А 16 июня на канале «НавальныйLIVE» была размещена недостоверная информация о том, что замглавы департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая якобы в ультимативной форме дала указание своим сотрудникам проходить регистрацию на портале государственных услуг для участия в электронном голосовании по поправкам в Основной закон. Это заявление департамент образования и науки города Москвы также опроверг.

              Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что необходимо активнее объяснять гражданам о голосовании по поправкам к Конституции, это поможет снизить число ложных сообщений.

              В четверг глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к Конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков.

              1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.


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