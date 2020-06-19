Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Российское правительство расширило на 15 позиций перечень крупных проектов с госучастием, которые будут финансироваться в рамках госпрограмм и за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, дополнен 15 новыми позициями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Так, в числе новых проектов – строительство атомных ледоколов, терминала сжиженного природного газа «Утренний», реконструкция участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск – Керчь, возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. В список также вошел проект «Сибирского кольцевого источника фотонов».

Одновременно из перечня были исключены футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги. Это связано с тем, что объекты уже ввели в эксплуатацию.

По словам министра финансов Антона Силуанова, объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть.