В поселках Приморья по нацпроекту решили обустроить лыжные трассы

Лыжные трассы обустроят в Кавалеровском районе Приморского края для отдыха местных жителей и проведения межмуниципальных спортивных соревнований, рассказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта района Татьяна Архангельская.

Архангельская отметила, что благоустроенных мест для лыжных прогулок в районе до сих пор не было, хотя около 1,5 тыс. жителей выбирают этот вид зимнего отдыха, передает ТАСС.

«Мы получили из краевого бюджета 1,38 млн рублей на закупку оборудования. На эти средства приобретем два передвижных модуля, в которых организуем теплые раздевалки. Часть средств направим на покупку 50 комплектов лыж, особенный упор сделаем на инвентарь для подростков. Сами трассы в поселках Горнореченский и Хрустальный будем обустраивать на средства местного бюджета, поддерживать инфраструктуру тоже будем муниципальными силами. Для местных жителей это важно, ведь ближайшая оборудованная лыжная трасса находится в 65 км от Кавалерово, в другом районе», – рассказала она.

Местные власти планируют сделать обновленные трассы местами комплексного семейного отдыха. Рельеф одного из маршрутов позволяет устроить спуск на тюбингах, санях и ледянках. В планах также обустройство катка. Пользоваться инфраструктурой жители смогут бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, средства на обустройство мест зимнего отдыха выделены по проекту «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография» и предусматривает, что к 2024 году Приморье достигнет показателя обеспеченности спортивными объектами в 55,6%. На 1 января 2020 года этот показатель составлял 38,4%.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.