Названы основные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, выяснили китайские врачи.

Исследование проводилось в четырех больницах Западного Китая. Выяснилось, что у детей появляются такие симптомы, как лихорадка, диарея и рвота; проблемы с легкими наблюдаются уже позже, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание PLoS Medicine.

Лихорадка наблюдалась у 76% зараженных детей, у взрослых такой симптом был в 44% случаев. Еще 62% детей имели сильный кашель, по 12% – диарею и рвоту.

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