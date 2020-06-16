Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса у детей

Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по профилактике коронавируса у детей. В частности, советуется объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, а если это произошло, нужно обработать кожу дезинфицирующим средством, а рот прополоскать солевым раствором или водой.

«Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции. Если все же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством вокруг рта и лицо, а также прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой», – сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как уточняется в сообщении, детям следует соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров, а если ребенок не может ее соблюдать, то рекомендуется гулять в менее людных местах.

Кроме того, Роспотребнадзор информирует, что детям до семи лет не обязательно носить маску, однако очень важно в таком случае соблюдать социальную дистанцию.

«Для детей в возрасте до семи лет основная рекомендация – это соблюдение социальной дистанции», – отмечено в сообщении.

Уточняется, что дети старшего возраста и подростки обязательно должны носить маски.

В целом жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, однако в Минздраве России не рекомендовали родителям посещать детей в летних оздоровительных учреждениях, а организовывать общение по Сети.

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