ООН назвала убийство Флойда символом системного расизма

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Бачелет выступила в Женеве на специальном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия, передает ТАСС.

«Этот акт беспричинной жестокости (убийство Флойда) стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб», – сказала комиссар.

Заседание СПЧ началось с минуты молчания по жертвам насилия.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.