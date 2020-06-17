Лавров допустил позитивное влияние США на ситуацию в Ливии

Москва будет приветствовать использование влияния США в ливийском конфликте для поддержания усилий России и других стран по немедленному прекращению огня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если Соединенные Штаты смогут использовать свое влияние в ливийском конфликте, чтобы подкрепить усилия России и других внешних игроков, которые выступают за немедленное объявление прекращения огня, я думаю, это было бы весьма и весьма позитивно. Посмотрим», – передает его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США необходимо больше участвовать в урегулировании ситуации в Ливии.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же заявили, что участие Москвы в процессе необходимо.