Вирусолог оценил опасность новой вспышки коронавируса в Пекине

Вспышка коронавирусной инфекции в Пекине не является новой разновидностью вируса, «это тот же самый COVID-19», заявил академик РАЕН, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус – COVID-19. Он никуда не денется. Он может упасть до очень низких цифр, но где-то обязательно будут идти цепочки заражений. Это тот же самый вирус. Из того, что я читал, в Пекине принимаются противоэпидемические меры, но чрезвычайного положения там нет», – пояснил «Ридусу» Анатолий Альтштейн.

При этом ученый считает, что вторая волна коронавирусной инфекции осенью неизбежна. До тех пор, пока не появится вакцина, инфекция будет создавать новые и новые очаги распространения.

Кроме того, академик РАЕН довольно резко высказался в отношении так называемых ковид-диссидентов. По его мнению, правительства разных стран, возможно, в чем-то чересчур перестраховались, принимая ограничительные меры, но это помогло спасти людей. По его мнению, совершенно некорректно сравнивать COVID-19 с гриппом или смертью от естественных причин.

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой. После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего до второго.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией, но 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19, а также еще 45 бессимптомных носителей. На понедельник в медучреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных.