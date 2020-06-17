Департамент образования и науки Москвы предупредил о фейке в Сети

В Департаменте образования и науки города Москвы предупредили о появлении в Сети фейкового видеоролика якобы с участием заместителя руководителя столичного департамента Марины Смирницкой.

«Чужой голос в ролике выдают за голос Марины Смирницкой, что является наглядным примером фальсификации данных», – говорится в сообщении, опубликованном на странице Департамента образования и науки Москвы в соцсети Facebook.

В департаменте обратили внимание, что Марина Владимировна выпустила видеообращение, в котором разоблачает фальсификацию.

«Кто-то, прикрываясь моим именем и местом работы, пытался выдать себя за меня. (...) Тем, кого ввели в обман, я предлагаю сравнить мой голос и голос, представленный в ранее упомянутом ролике», – сказала Смирницкая в видеообращении.

«Пожалуйста, не ведитесь на провокации и обращайтесь к достоверным источникам», – призвали подписчиков в департаменте.

Ранее эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) выявили более 50 фейков о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию через интернет.

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