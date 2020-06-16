В Москве заработала территориальная избирательная комиссия дистанционного голосования

Во вторник, 16 июня, состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, сформированной в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, сообщает ЦИК.

В заседании ТИК ДЭГ приняли участие член ЦИК России Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Состав ТИК ДЭГ определен постановлением ЦИК России в количестве 10 членов комиссии, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем комиссии назначен Юрий Павлов. Заместителем председателя избрана Елена Загайнова, секретарем – Алексей Спиваков.

К полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию России, составление списка участников дистанционного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и передачу их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области.

Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

Возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Заявления об участии могут быть поданы до 14.00 21 июня. Дистанционное электронное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах в органы госвласти.

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