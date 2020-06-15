Вирусолог рассказал о характере второй волны COVID-19

Пока непонятно, каких масштабов достигнет вторая волна коронавируса, но однозначно с ней уже будет существенно легче справиться, поскольку есть опыт, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В связи с обнаружением новых больных коронавирусной инфекцией в Пекине, где ранее на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, столица Китая переведена в «режим военного времени». При этом профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что это продолжение первой волны, а вторая начнется осенью или зимой.

«Поскольку это респираторное заболевание, то все ожидают от него поведения, свойственного подобным инфекциям. То есть сезонность, которая, как правило, связана с осенне-весенним периодом. Поэтому вторая волна ожидается где-то в конце сентября – в октябре», – говорит Чепурнов.

При этом повторная вспышка вряд ли будет существенно больше, продолжает вирусолог. Дело в том, что народ сам по себе уже более менее подготовлен, знаком с болезнью, а значит знает, как от нее защититься. Врачи существенно больше знают о вирусе, что дает им преимущество. К тому же в России уже появилась значительная прослойка переболевших. Этого недостаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, но явно облегчает предстоящую работу.

Вирусолог напоминает, что уже зарегистрировано два препарата для наиболее тяжелых случаев заражения инфекцией. Также есть надежда на то, что появятся какие-то препараты для вакцинации.

«Что касается территориального расположения второй волны, то столицу, скорее всего, не обойдет стороной, поскольку очень много людей живут. А так, думаю что все будет локально, как и сейчас: по нескольку десятков человек в относительно небольшом населенном пункте. То есть какое-то время мы будем жить с этой болезнью, пока не подавим ее совсем с помощью вакцины, либо с помощью препаратов», – считает Чепурнов.

Тому, что спустя столько времени в Пекине снова объявился COVID-19, у вирусолога есть два объяснения: либо все-таки кто-то был носителем и не был выявлен, либо инфекция ушла к ряду животных, в том числе и домашних, и какое-то время сохранялась у них.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович похвалила власти Китая за оперативную реакцию на новую вспышку коронавируса.