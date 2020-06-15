Эксперт не исключил давления на следствие для освобождения Навального от ответственности

У поступка Навального есть четкая трактовка в Уголовном кодексе. А следствие должно быть проведено беспристрастно, невзирая на возможное давление, призванное избавить блогера от наказания. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального за оскорбление ветерана войны Игната Артеменко.

«Был оскорблен человек, прошедший Великую Отечественную войну. Более того, сделано это было в год 75-летия Победы. Не будем забывать, что после гнусного выпада Алексея Навального, 93-летний ветеран Игнат Артеменко почувствовал себя плохо, состояние его здоровья резко ухудшилось. Неважно, какая фамилия у оскорбившего – Навальный, Иванов или Сидоров. За оскорбление людей, благодаря которым миллионы наших предков не погибли в газовых камерах концлагерей, надо нести очень серьезную ответственность», – подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В понедельник московские следователи возбудили дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета» за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в свой адрес. У ветерана произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

«Поступок Навального – не просто подлость. У поступка есть четкая трактовка в Уголовном кодексе. Следствие должно быть проведено беспристрастно, невзирая на возможное политическое давление, призванное избавить блогера от наказания, – подчеркнул Коротченко. – Каким будут вердикт и наказание, я не берусь предсказывать – это решит суд. Но моральный аспект очевиден: нельзя «утираться» каждый раз, когда плюют в лицо нашим ветеранам. Надо отвечать, точно так же как были недавно возбуждены уголовные дела в ответ на провокации, – когда портреты гитлеровских преступников размещали на сайте Бессмертного полка. За это люди должны отвечать».

Ранее петицию с требованием привлечь к ответственности Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям блогера. В Общественной палате России также призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана, юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.