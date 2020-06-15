Выпуск дебетовых карт и допуск к колл-центру банков могут сделать платным

Российские банки могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру после ограничения эквайринговых комиссий, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В связи с эпидемией коронавируса в России ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничил эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а с 1 июня по 30 сентября – банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

Такие шаги, по самым скромным оценкам, приведут к недополучению до 30 сентября 2020 года банками-эквайерами доходов в размере порядка 2 млрд рублей, и банками-эмитентами - порядка 10 млрд рублей, считают в ассоциации, передает РИА «Новости».

«С одной стороны, дальнейшее снижение эквайринговых комиссий может снизить издержки торговых предприятий и увеличить их свободные средства и прибыльность торгового бизнеса», – указали авторы письма на положительный эффект их регулирования.

«С другой стороны, это приведет к существенному снижению стимулов для использования безналичных способов оплаты, так как банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, пользование платежными приложениями, доступ к колл-центру, а также сократить или отменить программы лояльности, так как сегодня данные статьи расходов субсидируются за счет межбанковских комиссий», – опасаются в ассоциации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом.