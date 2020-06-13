В России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 520 тыс. 129 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них «34,1% не имели клинических проявлений болезни».

Зафиксировано 114 летальных исходов, за весь период зафиксировано 6 тыс. 829 летальных исходов.

За сутки выписали 5 тыс. 271 человека, всего выздоровел 274 тыс. 641 человек.

Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8987. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.