Юрист нашел в отчетах штабов Навального явные противоречия

В среду блогер Алексей Навальный и его соратник Алексей Волков опубликовали официальный отчет о полученных и потраченных деньгах своих региональных штабов в 2019 году, однако юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло нашел в нем явные противоречия с официальной отчетностью НКО.

Как выяснил Ремесло, организации Навального оказались замешаны в банкротстве и уклонении от уплаты налогов, пишет Ruposter.

Юрист сообщил, что сейчас действуют как минимум три НКО, со счетов которых оплачивается деятельность всех региональных штабов. Это некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», зарегистрированная в Уфе; «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ), зарегистрированный в Новосибирске, и НО «Фонд организации и координации защиты прав граждан».

«Схема распределения финансов среди штабов такова: денежные средства (в том числе из иностранных источников) поступают на счета Волкова и его биткоин-кошелек, а затем распределяются в эти НКО, которые оплачивают расходы штабов. Штабы при этом не зарегистрированы как самостоятельные юрлица. Такая схема удобна: посредничество Волкова позволяет НКО не регистрироваться в качестве иностранных агентов. Формально деньги они получают от российского гражданина, а уж откуда он их получил в силу пробела в законе – никого не волнует», – пишет Ремесло.

Он добавил, что у Волкова и Навального есть «черная бухгалтерия»: у других сотрудников ФБК нашлись «ниоткуда» десятки миллионов, которые они жертвовали фонду.

Ремесло замечает, что в опубликованном в среду финансовом отчете Волкова совпадают полученные и потраченные за год средства – 191,4 млн рублей, хотя в отчете ФБК сумма отличается.

«Не бывает такого, чтобы полученные деньги потратили «до копеечки». Это сразу наводит на мысль, что отчет банально «нарисовали», чтобы не получить лишних вопросов», – пишет юрист.

Он указал, что в отчете указаны полученные 9,7 млн рублей в биткоинах, хотя в системе открытого блокчейна видно, что на кошелек Волкову пришло более 42 млн рублей.

«Куда в итоге делись оставшиеся деньги, неизвестно», – написал Ремесло.

По его словам, отчет Волкова в целом «трещит по швам, цифры не сходятся».

«Добавлю также, что до сих пор неизвестно, на какие именно нужды штабов пошли 103 млн – Навальный и Волков уклоняются от публикации открытой отчетности и финансовых документов, как, видимо, и положено «честным и прозрачным» борцам с коррупцией», – говорится в статье.

Ремесло заметил, что НКО Навального также оказались замешаны в банкротстве и неуплате налогов. Так, Фонд защиты прав граждан «Штаб» сейчас банкротится налоговой службой – организация не уплатила долги по налогам в размере 10 млн рублей, пишет он.

«По моим сведениям, из-за неуплаты людьми Волкова налогов на десятки миллионов, проблемы ожидаются и у рядовых сотрудников штабов. Насколько мне известно, их решили не устраивать официально по ТК РФ, а платить им по гражданско-правовым договорам. Настоятельно советую руководителям указанных мной НКО искать себе хорошего адвоката и готовиться сотрудничать со следствием», – написал Ремесло.