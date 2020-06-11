Турция захотела возобновить полеты в Россию

Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в Россию с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны, говорится в циркуляре МВД Турции.

«В связи с тем, что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией с 15 июля. Подтверждение ожидается», – приводит сообщение турецкой стороны РИА «Новости».

Согласно документу, ожидаемое возобновление авиасообщения Турции с Казахстаном планируется с 20 июня, с Украиной и Белоруссией – с 1 июля, а с Соединенными Штатами – с 1 сентября.

Отмечается, что все прибывающие в Турцию пассажиры независимо от гражданства будут проходить контроль состояния здоровья, а в случае выявления симптомов коронавируса – бесплатный соответствующий тест.

Циркуляр подписан главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.

Ранее сообщалось, что Турция планирует в течение июня восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, однако России среди них нет.

Турция в июне отказалась принимать туристов из России из-за коронавируса.