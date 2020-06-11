Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram

У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, телефона сейчас нет, заявила его дочь Анна-Мария в ответ на слухи о появлении в Telegram аккаунта с номером актера.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», – написала девушка в Twitter.

По ее словам, регистрация номера Ефремова в мессенджере может означать, что его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Напомним, сим-карта актера Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.

В понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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