Аккаунт с телефоном Ефремова появился в Telegram

Сим-карта актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.

Примерно в 13.33 в мессенджере появился аккаунт с личным номером Ефремова, передает РИА «Новости».

При этом актеру по правилам домашнего ареста запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Он может общаться только с адвокатом и близкими родственниками.

Ранее сообщалось, что из московского бара Ulysses, где, по предварительной информации, проводил время Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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