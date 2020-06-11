Германия до сих пор не представила доказательств вины Москвы в «кибератаке» на бундестаг

МИД ФРГ не представил послу России доказательств вины Москвы в кибератаке на бундестаг, заявил первый замминистра иностранных дел Владимир Титов.

Титов заявил, что «за все это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили», передает РИА «Новости».

Кроме того, в конце мая, когда посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об атаке на Бундестаг, немецкая сторона не представила ему каких-либо доказательств.

При этом если у Германии есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение в свой адрес.

Титов напомнил, что Москва неоднократно предлагала Берлину предметно и на основе фактов обсудить его претензии в рамках двусторонних переговоров, но немецкая сторона уклонялась от этого.

Напомним, посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

В начале мая Spiegel написал о якобы «российской» хакерской атаке, в ходе которой в 2015 году была скопирована переписка канцлера Ангелы Меркель. В СМИ утверждалось, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск по делу о кибератаке россиянина Дмитрия Бадина.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.

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