Ростуризм пообещал операторам субсидии за организацию туров по России

Туроператоры получат государственные субсидии за организацию доступных туров по России, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она отметила, что субсидия такого рода предусмотрена впервые. В настоящее время Ростуризм формулирует правила для формирования доступных пакетных предложений, передает РИА «Новости».

Догузова уточнила, что эту меру поддержки пока обсуждают с турбизнесом.

«Именно эта мера поддержки, которая еще не запущена, но мы ее уже обсуждаем с турсообществом, позволила уже сейчас нам говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам», – отметила она.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании намерены открыть более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.