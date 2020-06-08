Ростуризм откроет более 10 новых внутренних турмаршрутов

Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании намерены открыть более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето, заявил в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.

«Нам нужно сделать так, чтобы, уже начиная с июля, Ростуризм, туроператоры, перевозчики, железнодорожные и авиакомпании пустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 таких новых направлений, – сказал вице-премьер, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что пакетный тур на Байкал на 10 дней может стоить всего в районе 45 тысяч рублей. «Это такое достижение, я бы сказал», – добавил Чернышенко.

Он также сообщил, что семьи с детьми могут получить дополнительные льготы в рамках поддержки внутреннего туризма. «В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми, и мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно», – сказал он, отметив, что Ростуризм разрабатывает соответственные культурно-познавательные программы.

Кроме того, добавил Чернышенко, «Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию экопроектов, кемпинг-отелей». «Я имею в виду быстровозводимые такие модульные отели, кемпинг-парки для автотуристов», – сказал он.

Ранее в понедельник Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

В мае глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс стать одной из ведущих туристических держав.