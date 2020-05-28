МИД заявил о шансе России стать одной из ведущих туристических держав

После снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс тать одной из ведущих туристических держав, заявил глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

«В ближайшей перспективе можно ожидать сжатия международного туристического рынка и обострения конкуренции за турпотоки по мере снятия ограничительных мер. Нам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить успехи последних лет», – сказал дипломат, говоря о перспективах европейского туризма в Россию, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что популярность России в качестве туристического направления в последнее время значительно выросла, в особенности после чемпионата мира по футболу в 2018 году, но сейчас этого багажа будет недостаточно.

«У России неожиданно появился исторический шанс наверстать упущенное и стать одной из ведущих туристических держав. Для этого необходимо пересмотреть философию туристической отрасли, сделать ее ориентированной преимущественно на внутреннее развитие, как это делают Франция, Италия, Испания и другие крупные страны», – считает дипломат.

По его словам, для этого потребуется много поработать над инфраструктурой, конкурентоспособными туристическими продуктами, общим имиджем и атмосферой туризма в России. Кроме того, как полагает Парамонов, следует привлекать в эту сферу иностранных высококвалифицированных специалистов из тех же Италии, Франции, Испании.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отказаться от поездок в другие страны.