Число новых случаев коронавируса в России оказалось самым низким за две недели

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8404 – это самый низкий показатель за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также новые 1195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве – это самый низкий показатель за два месяца.

Кроме того, число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 тыс. 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 тыс. 783. Таким образом число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в России.

Согласно данным, суточный рост в России снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Суточный рост в столице снизился до 0,6%, передает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился в среду на 0,01 – до 1. В Москве этот показатель опустился сразу на 0,07 – до 0,87.

За минувшие сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания.