Патрушев назвал «цветной переворот» в России стратегической целью Запада

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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Патрушев назвал «цветной переворот» в России стратегической целью Запада

              10 июня 2020, 07:56

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              «Цветной переворот» в России является стратегической целью Запада, занимающегося «экспортом революций» в страны бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

              В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев рассказал о том, как Запад пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.

              «Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

              Он рассказал о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза. Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев.

              «Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года», – добавил секретарь СБ.

              «Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», – сказал Патрушев.

              Он добавил, что власти Узбекистана и Белоруссии в «нулевых» годах вовремя распознали попытки Запада организовать «цветные революции» в этих странах.

              По словам Патрушева, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР «взрывных процессов», за которыми стоят западные силы.

              «Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО», – отметил Патрушев.

              «Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам», – пояснил секретарь Совбеза.

              В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.

              «Свидетельством этому является неудавшаяся попытка «цветной революции» в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских «друзей» и вовремя инициировал свертывание сотрудничества», – отметил секретарь СБ.

              Он добавил, что «игнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006 году».

              По словам Патрушева, государства, пережившие «цветные революции», вместо процветания, обещанного им западными «кукловодами», впали в глубокий кризис в разных сферах.

              Он рассказал также, какие методы использует Запад для смены власти в разных странах.

              «В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб», – отметил Патрушев.

              Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников, добавил он.

              «При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», – сказал секретарь Совбеза России.

              По словам Патрушева, после распада СССР Запад «стал проявлять повышенный интерес» к странам постсоветского пространства.

              «При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как этом происходит на Украине и в Грузии», – резюмировал Патрушев.

              По его словам, государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций надо усилить с целью противодействия попыткам Запада устроить «цветную революцию» в России.

              По словам Патрушева, в частности, «необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами «цветных революций».

              «Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесенных в том числе в антиэкстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций», – добавил секретарь Совбеза.

              Напомним, в феврале 2019 года Патрушев предупредил о возможности молдавского Майдана.


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