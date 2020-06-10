Патрушев назвал «цветной переворот» в России стратегической целью Запада

«Цветной переворот» в России является стратегической целью Запада, занимающегося «экспортом революций» в страны бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев рассказал о том, как Запад пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.

«Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Он рассказал о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза. Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев.

«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года», – добавил секретарь СБ.

«Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», – сказал Патрушев.

Он добавил, что власти Узбекистана и Белоруссии в «нулевых» годах вовремя распознали попытки Запада организовать «цветные революции» в этих странах.

По словам Патрушева, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР «взрывных процессов», за которыми стоят западные силы.

«Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО», – отметил Патрушев.

«Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам», – пояснил секретарь Совбеза.

В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.

«Свидетельством этому является неудавшаяся попытка «цветной революции» в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских «друзей» и вовремя инициировал свертывание сотрудничества», – отметил секретарь СБ.

Он добавил, что «игнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006 году».

По словам Патрушева, государства, пережившие «цветные революции», вместо процветания, обещанного им западными «кукловодами», впали в глубокий кризис в разных сферах.

Он рассказал также, какие методы использует Запад для смены власти в разных странах.

«В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб», – отметил Патрушев.

Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников, добавил он.

«При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», – сказал секретарь Совбеза России.

По словам Патрушева, после распада СССР Запад «стал проявлять повышенный интерес» к странам постсоветского пространства.

«При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как этом происходит на Украине и в Грузии», – резюмировал Патрушев.

По его словам, государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций надо усилить с целью противодействия попыткам Запада устроить «цветную революцию» в России.

По словам Патрушева, в частности, «необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами «цветных революций».

«Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесенных в том числе в антиэкстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций», – добавил секретарь Совбеза.

Напомним, в феврале 2019 года Патрушев предупредил о возможности молдавского Майдана.