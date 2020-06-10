Россия выразила готовность расширить диалог с США по Сирии

Диалог с США по Сирии можно расширить, если Вашингтон ответит взаимностью, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он сообщил, что российский МИД «находится в контакте» с американской стороной «по политической части этого вопроса» и «намерен продолжить эти контакты».

Рябков заверил, что Москва «сделает все возможное, чтобы в США правильно понимали, что и почему» Россия «делает» в Сирии, передает РИА «Новости».

При этом Россия «расширит диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого».

«Мы со своей стороны к этому готовы», – сказал он.

Напомним, Госдеп заявил, что Россия смогла прочно закрепить свои позиции в Сирии и на Ближнем Востоке из-за грубого политического промаха администрации экс-президента США Барака Обамы.

Газета ВЗГЛЯД в январе рассказывала, как Россия вытесняет США с Ближнего Востока.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД