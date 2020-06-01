Въехавшим на грузовике в толпу протестующих в Миннеаполисе оказался экс-боец ВСУ

В толпу протестующих в Миннеаполисе на грузовике въехал гражданин Украины Богдан Вечирко, который служил в ВСУ и является ярым поклонником Дональда Трампа. Он арестован, находится в тюрьме округа Хеннепин.

В результате инцидента, когда Вечирко на полной скорости на грузовике с цистерной-бензовозом въехал в толпу, чудом никто не пострадал. Скрыться с места он не пытался, сообщает «Страна».

Богдану Вечирко предъявили обвинение в нападении и арестовали без права выйти под залог. Перед заключением он был доставлен в больницу с незначительными травмами.

По словам очевидцев, после инцидента протестующие достали водителя из грузовика и начали бить. Его спасли другие протестующие, защитившие Вечирко от самосуда.

Местные СМИ сообщают, что Богдану Вечирко 35 лет, он живет в городе Отсиго в получасе езды от Миннеаполиса. Он работает на грузовую компанию Kenan Advantage как независимый подрядчик.

Утверждается, что он поклонник Республиканской партии и Дональда Трампа, в 2018-2019 годах трижды жертвовал по 100-115 долларов и партии, а также комитету Трампа «Сделаем Америку снова великой». Он гражданин США.

Ранее в Миннесоте его обвиняли в ложных телефонных звонках на линию 911 и в нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что Вечирко был осужден по статье «Хулиганство». Кроме того, его наказывали за управление снегоходом без регистрации, за то, что не пристегивался ремнем безопасности в машине, и за отсутствие страховки.

Богдан родом из Винницы. Он служил в украинской армии, не исключено, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В друзьях на Facebook у него множество бойцов из десантных бригад ВСУ, многие из Винницы и Житомира.

Ранее сообщалось, что в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе въехал грузовик. Как машина оказалась в этом месте, пока неясно.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.

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