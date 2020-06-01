Захарова: США больше не могут делать другим странам замечания по правам человека

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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              Захарова: США больше не могут делать другим странам замечания по правам человека

              1 июня 2020, 19:14

              Текст: Сергей Гурьянов

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              США в ситуации с погромами на почве расизма потеряли право делать кому-либо замечания на тему прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

              «С конца мая – начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет», – передает ее слова РИА «Новости».

              Она также отметила, что заявления экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс о причастности России к беспорядкам являются частью кампании по «российскому вмешательству».

              «Сегодня этого человека выводят, это абсолютно никакая не случайность, это абсолютно часть той самой информационной кампании, которая началась еще при администрации (Барака) Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток», – сказала Захарова.

              Она подчеркнула, что протесты в США – их внутреннее дело, которое пытаются подать как спровоцированную Россией проблему.

              «Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией», – заявила Захарова.

              Ранее в понедельник Райс заявила, что подозревает Россию в «причастности к беспорядкам», исходя из «собственного опыта». В Кремле назвали эти заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.


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