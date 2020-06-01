Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в том числе и школы фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.

«Этери Тутберидзе вернулась в Россию», – передает ТАСС слова Когана

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В настоящий момент спортсмены группы, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, возобновили тренировки на учебно- тренировочной базе «Новогорск».

Напомним, 21 мая стало известно о предстоящем возвращении Тутберидзе из США в Россию.

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