ОНФ запустил в общественном транспорте всероссийскую акцию «Дети говорят!»

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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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              ОНФ запустил в общественном транспорте всероссийскую акцию «Дети говорят!»

              1 июня 2020, 13:05

              Текст: Евгения Шестак

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              Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День защиты детей проводит в акцию «Дети говорят!», по всей стране в общественном транспорте будут звучать голоса детей, рассказывающих о таких ценностях, как семья, дружба, любовь к родителям, сообщила пресс-служба ОНФ.

              Акция проходит совместно с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским объединением пассажиров, сообщается на сайте ОНФ. 

              Высказывания детей в течение 1 июня можно услышать в метрополитенах, аэропортах и наземном общественном транспорте в 16 российских регионах. В столице детские рассуждения транслируются в метро и на Московских центральных диаметрах.

              «Дружба – это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Врачи и волонтеры – наши герои», «Социальные работники помогают моей бабушке», «Семья – это когда все вместе и рядом», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая», - рассказывают дети. 

              По словам руководителя департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елены Мильто, подобные мероприятия помогают нам быть добрее. 

              «Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся. Наша акция нацелена на то, чтобы мы все относились друг к другу с большой теплотой и всегда помнили о главном – о семье», – отметила она. 

              В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: победители и финалисты шоу «Голос. Дети», маленькая модель Анастасия Князева, особенные дети – подопечные московского благотворительного фонда и дети из обычных российских семей, а также дети известных российских артистов.

              Президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль подчеркнула, что эта акция, прежде всего, предназначена для взрослых людей, для родителей.

              «Чтобы мы услышали, о чем мечтают наши дети и чего они хотят. Взрослые часто заняты. Период коронавируса – это возможность стать ближе к семье, оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг нас и что для нас самое ценное и важное. А самое важное – это наши дети, наше будущее, которым мы должны передать все свои знания и свою любовь», – добавила она. 

              Между тем в Международный день защиты детей, 1 июня, в Нижнекамске открылся обновленный детский оздоровительный лагерь «Кама», который будет принимать сертифицированные смены международного детского центра «Артек». 

              Лагерь «Кама» попал в президентскую программу реновации лагерей «Лето детям». Благодаря этому, в учреждении отремонтировали спальные корпуса, оснастили современным инвентарем столовую, кухню и обеденный зал. Один из корпусов адаптировали для детей с ограниченными возможностями. Также, под реновацию попала и территория лагеря, где обустроили спортивные площадки, зоны прогулок, построили новые арт-объекты. 

              В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в своем видеообращении поприветствовал всех участников фестиваля "Большая перемена". Как сообщает Ruposters Пригожин пожелал подрастающему поколению крепкого здоровья и хорошего настроения и напомнил, что если для одних детей лето - лишь время каникул, то для старшеклассников - новый этап в жизни, связанный с поступлением в вузы и выбором профессии.

              "Я желаю вам, чтобы вы выбрали ту профессию, которая была бы вам по душе. Самое лучшее время в жизни человека - это тот самый познавательный период, когда вы в студенческие годы можете позволить себе очень многое, общаясь, достигая каких-то целей. От многих из вас зависит и будущее нашей страны", - отметил продюсер.

              Напомним, в 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей России пройдет в онлайн-формате.


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