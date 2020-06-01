Международный день защиты детей в России проведут онлайн

Взгляд
1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:50  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

Народы Средней Азии пожинают плоды территориальной политики Советского СоюзаФото: кадр из видео
Россия потерпела досадную дипломатическую неудачу. Предложение о посредничестве ради урегулирования конфликта между Киргизией и Таджикистаном было отклонено обеими сторонами. С каких пор две этих среднеазиатских страны находятся в постоянной конфронтации, зачем Москве необходимо их помирить – и почему российская инициатива была отвергнута? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    США ввели санкции против Китая

    В США вернулись погромы и бунты

    Газпрому не хватит газа для Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В США заявили о причастности России к беспорядкам
              В Москве сильный ветер повалил 400 деревьев и повредил десятки машинВ центре Вашингтона начали громить витрины магазиновВ Лондоне начались протесты против произвола полиции в СШАВ Крыму ответили пожелавшему смерти жителям полуострова журналисту
              Соловьев ответил на шутку Маска про батутБайден приехал на место протестов в Северной КаролинеГосдеп соболезновал семье погибшего в Миннеаполисе афроамериканцаВозобновлен транзит по газопроводу «Ямал – Европа»
              В группу риска по коронавирусу внесли людей с определенными привычкамиТелеведущий Попов раскритиковал Human Rights Watch за невнимание к погромам в СШАМаск по-русски ответил Рогозину на поздравление с успешным запуском Crew DragonСеверный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие

              Главная тема


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              «возмутительный факт»


              Москва выразила протест США из-за инцидента с российским журналистом

              случай на орбите


              Командир Crew Dragon ударился лбом об МКС

              «Это была не шутка»


              Рогозин считает, что его слова про батут спасли российскую космическую отрасль

              Видео

              сторонники нацизма


              Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

              Испытание коронавирусом


              Российская экономика оказалась прочнее западной

              дивизия СС «Галичина»


              Киев нанес удар по украинским фашистам

              «Я не могу дышать»


              Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

              Распространение фейков


              Александр Малькевич: Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

              Необходимость выживания


              Андрей Бабицкий: Либерализм ведет к гомосексуализму

              Нытье в эфире


              Игорь Мальцев: У «звезд» настало время обалденных историй

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?

              Международный день защиты детей в России проведут онлайн

              1 июня 2020, 09:46

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              В 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей России пройдет в онлайн-формате.

              Поддержке семей с детьми и защите прав ребенка отводится важное место в политике России, при этом особое внимание уделяется традиционным ценностям, заявила ТАСС уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

              «Сегодня поддержка семей с детьми, защита прав каждого ребенка находятся в фокусе политики нашего государства. Отвечая на новые вызовы, которые возникают в сфере детства, в России принимаются новые законы, разрабатываются различные программы поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, особое внимание уделяется традиционным ценностям создания большой и дружной семьи», – рассказала Кузнецова.

              В этом году в преддверии Дня защиты детей образовательная онлайн-платформа «Учи.ру», которой пользуются 8 млн российских школьников, при поддержке уполномоченного при президенте по правам ребенка запускает проект помощи малоимущим многодетным семьям. Учащимся с 1 по 11 класс из таких семей будет бесплатно предоставлен неограниченный доступ для занятий по школьным предметам, программированию, а также к развивающим играм. Доступ открывается на целый год с момента активации, которую можно совершить до 31 июля 2020 года.

              Кроме того, мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, состоятся в России в режиме онлайн.

              Так, 1 июня пройдет Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена». Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский откроет прием проектов на Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. В мероприятиях фестиваля «Большая перемена» примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, олимпийские чемпионки Алина Загитова, Елена Исинбаева, Екатерина Макарова и многие другие.

              В то же время музей Тропинина покажет видео-рассказ о детском портрете как особом виде портретного жанра на примере произведений XVIII-XIX веков. Кроме этого, состоится онлайн-встреча с известным художником, заслуженным работником культуры России Владимиром Богачевым, который расскажет, как в условиях самоизоляции организовать мастер-классы по рисованию, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

              Также телеканал «Мир» проведет трансляции театральных постановок со всей России. Неделю детских спектаклей откроет Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина постановкой сказки Оскара Уайльда «Звездный мальчик». В программе также спектакли из театров Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Кургана, Московской и Иркутской областей. Зрителей ждут «Сказка о золотой рыбке», «Колобок», «Стойкий оловянный солдатик», «Приключения Буратино», чеховская «Каштанка» и другие произведения. Самых маленьких зрителей от четырех лет ждут постановки кукольных театров России.

              В регионах к празднику подготовили образовательные и развлекательные онлайн-акции, мастер-классы и конкурсы, спортивные мероприятия и квесты, а также подарки. В Свердловской области власти передадут семьям, где воспитываются особенные дети, наборы с фруктами, какао, сухими завтраками, печеньем и книгами. Детям из многодетных и малоимущих семей Чечни в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» волонтеры раздадут развивающие игры. Жители Курской области поздравят воспитанников детских домов и интернатов, подарят ребятам подписку на популярные издания.

              Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» организует марафон исполнения детских желаний, приуроченный к Международному дню защиты детей. Основная активность проекта в этот день – исполнение заветных желаний его участников. Мечты исполняются как в онлайн-формате (встречи с кумирами, мастер-классы от профессионалов посредством прямой связи), так и офлайн – с соблюдением всех мер предосторожности и сохранением дистанции между участниками.

              Воронежской театр оперы и балета совместно с фондом «Добросвет» подготовил и записал концертную программу «Карусель детства» в помощь детям, страдающим онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Также онлайн-концерт в честь Дня защиты детей даст Новосибирский духовой оркестр и сыграет произведения, записанные музыкантами в период самоизоляции.

              Для школьников некоторых регионов Северо-Запада, которые собирались поехать летом в оздоровительные лагеря, в День защиты детей начнут работу онлайн-смены. «Семидневные смены позволят увлечь детей с самого утра до позднего вечера. Основная тематика смен – выбор профессии, изучение биологического разнообразия, инженерия и робототехника», - сообщили в министерстве образования Калининградской области.

              Дети в Тюменской области в рамках онлайн-проекта «Детство БезОпасности» смогут пройти квест на знание основ личной безопасности. В подарок участники получат набор стикеров для онлайн-общения, специально созданных дизайнерами для этого проекта. Детям из Карачаево-Черкессии напомнят правила безопасного поведения в интернете и проведут открытый урок.

              Орловский дворец пионеров и школьников им. Гагарина к празднику также запустил онлайн-марафон с ежедневными заданиями – например, предложить, как можно помочь очистить планету. Для детей из Самарской области призеры Всероссийских олимпиад по химии Илья Архипов и Дмитрий Дмитриев на YouTube канале покажут интересные химические опыты, которые можно безопасно повторить в домашних условиях. Кроме того, подросткам предлагают поучаствовать в челлендже и выложить в соцсетях видео, на котором они задают вопросы своим бабушкам и дедушкам на молодежном сленге.

              Ряд регионов предлагает пересмотреть семейные фотоархивы. В Курганской области на конкурсе «В объективе: дети» жюри выберет лучшие семейные снимки жителей в разных номинациях. На базе волонтерского штаба «Мы вместе – Севастополь» откроется фотовыставка региональной общественной организации «Особые дети». «Фотографии, которые будут представлены на экспозиции, сделали детки с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями. Все они прошли обучение у фотографа по специальной программе», – отметили в пресс-службе штаба.

              На Урале праздник начнут с бодрой зарядки – для маленьких жителей Югры общеокружную онлайн-зарядку проведет кандидат в мастера спорта по ушу, член молодежной сборной России Ульяна Тиунова. Также посвятить праздник подвижным занятиям и дистанционно поучаствовать в хореографическом фестивале предлагают детям Крыма.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............