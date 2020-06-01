Захарова ответила на обвинения в «причастности» России к протестам в США

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Захарова ответила на обвинения в «причастности» России к протестам в США

                 1 июня 2020, 12:52
              Фото: Александр Щербак/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Заявление бывшего советника экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности России к организации беспорядков в США является грязной информационной манипуляцией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

              «Я не поверила, пока не увидела интервью. … Дорогая Сьюзан Райс, некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинять абсолютно во всем, что им не нравилось, – Россию. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы США созданы внешней силой – Россией. Вы повторяете эту ошибку сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN  – это и есть пропаганда», – написала Захарова в Facebook.

              Она напомнила, что соцсети, которые, по мнению Райс, «используются российскими агентами для подстрекания протестующих в американских городах, зарегистрированы в США, принадлежат гражданам США и регулируются американскими законами».

              «Вы снова пытаетесь применить «российскую карту». Вы заигрались, пожалуйста, вернитесь в реальность. Выйдите к своим гражданам, посмотрите им в глаза и попробуйте сказать им, что ими управляют русские через YouTube и Facebook. А я буду сидеть сложа руки и смотреть на «американскую исключительность» в действии», – добавила Захарова.

              Во время любых массовых беспорядков протестующие первым делом разрушают уличную инфраструктуру

              Ранее в понедельник бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.


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