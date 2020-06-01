Эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

Смертность от коронавируса в азиатских странах ниже, чем в подавляющем большинстве других государств, в том числе европейских, заявил врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата.

«В общей сложности в Японии погибли порядка 800 зараженных вирусом, что указывает на более низкие показатели летальности и смертности [в Японии от COVID-19] по сравнению с другими странами. Например, в Бельгии насчитается более 700 смертей на 1 млн местного населения», – рассказал он в интервью РБК.

По его словам, азиаты могут иметь генетические особенности, позволяющие им легче преодолевать вирус, или же приобрести иммунитет, переболев другими вирусами.

Кроме того, по мнению ученого, определенную роль могла сыграть вакцина от туберкулеза, хотя гипотезу о вакцине опровергают некоторые исследования.

Вместе с тем Ивата отметил, что жители азиатских стран меньше предрасположены к ожирению, образованию тромбов или гипертонии, что снижает их уязвимость к вирусу.

«Впрочем, пока что это только гипотезы, которые не были подтверждены научными доказательствами», – добавил он.

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