ВОЗ объяснила рост случаев коронавируса в России

Рост числа инфицированных коронавирусом в России связан с увеличением тестирований, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В России чуть позже [чем в других странах Европы] разразилась эпидемия. Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев», – сказал Райан, передает ТАСС.

По его словам, «растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах».

В среду мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на протяжении двух недель в столице не растет число госпитализаций и тяжелых больных, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По его словам, в городе кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.

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