Выздоровевший от COVID-19 Лещенко выступит в метро

Народный артист РСФСР Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт в московском метрополитене по случаю Дня Победы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Смотрите завтра (в субботу, 9 мая, – прим. ВЗГЛЯД) эксклюзивно на нашем канале на YouTube в 10.30 утра и у партнеров в течение дня: Megogo, THT-Premier, «Москва 24», Яндекс.Эфир, @леди», – говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса Москвы.

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. 6 апреля его выписали с отрицательными результатами на коронавирус.

После выписки Лещенко, заявив о нападках в свой адрес, пожаловался на «пандемию кликушества».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД призывал «не бросаться из крайности в крайность» и не травить заболевших.