Доктор Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что не берет деньги за интервью.

«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег. <...> Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять – шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли?» – приводит слова Мясникова ТАСС.

Ранее блогер Ирина Шихман в программе «А поговорить?» на YouTube заявила, что Мясников якобы просил 88 тыс. рублей за комментарий в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Она утверждала, что деньги будто бы попросил помощник Мясникова, к которому доктор ее направил.

Сам Мясников заявил, что не понимает, с каким именно помощником общалась Шихман и ее коллеги. По его словам, у него есть сотрудник, помогающий ему отвечать на вопросы, которые поступают на сайт, но он проживает в Челябинске. «Если он что-то говорил, то он абсолютно не уполномочен», – добавил Мясников.

Мясников ранее рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.