Роспотребнадзор опроверг риск распространения коронавируса через вентиляцию

Коронавирус не сохраняется в системах вентиляции многоквартирных домов и кондиционерах, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», – сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

Также эксперты добавили, что сигареты в пачке не могут быть источником инфекции, но передача вируса может произойти, если «взять сигарету «грязными» руками и начать курить».

Ученые опровергли риск распространения коронавируса через сточные воды.

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