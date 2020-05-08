ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Псковской области идет организация второго в регионе COVID-центра, где будет развернуто 200 коек, в Новосибирской области открылся инфекционный госпиталь, в Калужской области открыт изолятор на 80 коек для больных с легкой формой коронавируса, в Пензенской области 25 коек подготовлено в межрайонной больнице в городе Каменке.

В Самарской области развернут госпиталь для лечения коронавирусных больных на 252 койки, в Санкт-Петербурге открыт прием в Больнице имени Петра Великого на 264 койки, в Саратовской области поступили 10 аппаратов ИВЛ, в Смоленской области 507 инфекционных коек, из них 370 – с подведенным кислородом, в Ямало-Ненецком автономном округе подготовлено 60 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19, тест-системы корейского производства поступили в регион, в Ямало-Ненецком автономном округе организовано проведение более 3 тыс. тестов в сутки, в Севастополе лаборатория переводится на круглосуточный режим работы.

В Амурской области поступило 10 тыс. одноразовых комбинезонов высокой степени защиты, в Тверской области более 615 тыс. единиц средств индивидуальной защиты закупят для специалистов медицинских учреждений, в Республике Саха (Якутия) в регион поступили маски.

В Республике Татарстан на Казанском оптико-механическом заводе налажен выпуск тепловизоров, в Ростовской области в настоящее время в области производством немедицинских масок занимается 117 предприятий. В Республике Бурятия повышена квалификации медицинских работников.

Губернатор провинции Цзянси И Ляньхун направит в Пермский край 20 тыс. медицинских масок. В Забайкальском крае все пациенты, проходящие плановую госпитализацию, размещаются в обсерваторе для исследования на COVID-19.

В Санкт-Петербурге увеличена стоимости лечения коронавируса в стационарах. В Свердловской области приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и меднаблюдения на дому.

В Москве до 31 мая сохраняются ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан, в Новгородской области – до 19 мая, в Хабаровском крае – до 1 июня, в Вологодской области – до 1 июля. Также в Москве продлено действие пропускного режима.

Во Владимирской области действует карантин в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района, в Саратовской области режим карантина в Краснокутском районе. В Красноярском крае, Камчатском крае, Томской области действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов.

В Москве усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции – введение с 12 мая штрафов за несоблюдение масочного режима, в Московской области 2 тыс. камер следят за соблюдением режима самоизоляции, в Пермском крае началась проверка пляжей сотрудниками полиции, в Республике Саха (Якутия) усилен контроль над соблюдением гражданами режима самоизоляции в период празднования Дня Победы.

В Республике Адыгея с 12 мая обязателен масочно-перчаточный режим, в Карачаево-Черкесской Республике, в Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, в Республике Карелия – с 10 мая.

В Иркутской области к 11 мая будет готов план поэтапного снятия ограничений, в Калужской области идет подготовка плана поэтапного снятия ограничений, в Костромской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с 12 мая, в Пермском крае ко Дню Победы разрешены культурные мероприятия с участием до пяти человек, в Республике Татарстан с 6 мая разрешено посещение кладбищ, в Чувашской Республике с 12 мая разрешат работу некоторых магазинов и занятия физкультурой, в Новгородской области с 12 мая будут разрешены прогулки граждан с детьми на придомовых территориях один раз в день, занятия физической культурой.

В Забайкальской крае список причин, по которым можно выходить из дома, не оформляя цифровые пропуска, пополнился тремя пунктами: выгул собак, вынос мусора и посещение ближайшего магазина или аптеки, в Тульской области выявление нарушителей пропускного режима с помощью мониторинга въездов в регион с использованием наблюдения с воздуха.

В Ставропольском крае отменены авто-, мото- , велопробеги 9 мая, в Хабаровском крае отмена празднования Дня города в Хабаровске, в Республике Хакасия отмена «Последнего звонка» в школах.

В Псковской области медицинские работники, пострадавшие от коронавирусной инфекции в период с 15 марта по 6 мая, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей из регионального бюджета. В Амурской области сотрудники станции скорой медицинской помощи Белогорска обеспечены горячим питанием.

В Сахалинской области расширен перечень медицинских работников, получающих выплаты. В Республике Мордовия врачам районным больниц для оперативной связи по лечению COVID-19 предоставили телефоны и планшеты.