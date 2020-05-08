ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

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Дешевые авиаперелеты уходят в прошлое

Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правиламФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Всемирный карантин наносит непоправимый удар по самому динамичному в недавнем прошлом сегменту рынка авиаперевозок – авиакомпаниям-дискаунтерам. Похоже, эпоха почти бесплатных авиапутешествий подходит к концу. А главное, отсутствие авиабилетов по смешным ценам будет иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка путешествий. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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              ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

              8 мая 2020, 11:17

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

              Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Так, в Псковской области идет организация второго в регионе COVID-центра, где будет развернуто 200 коек, в Новосибирской области открылся инфекционный госпиталь, в Калужской области открыт изолятор на 80 коек для больных с легкой формой коронавируса, в Пензенской области 25 коек подготовлено в межрайонной больнице в городе Каменке. 

              В Самарской области развернут госпиталь для лечения коронавирусных больных на 252 койки, в Санкт-Петербурге открыт прием в Больнице имени Петра Великого на 264 койки, в Саратовской области поступили 10 аппаратов ИВЛ, в Смоленской области 507 инфекционных коек, из них 370 – с подведенным кислородом, в Ямало-Ненецком автономном округе подготовлено 60 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

              В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19, тест-системы корейского производства поступили в регион, в Ямало-Ненецком автономном округе организовано проведение более 3 тыс. тестов в сутки, в Севастополе лаборатория переводится на круглосуточный режим работы.

              В Амурской области поступило 10 тыс. одноразовых комбинезонов высокой степени защиты, в Тверской области более 615 тыс. единиц средств индивидуальной защиты закупят для специалистов медицинских учреждений, в Республике Саха (Якутия) в регион поступили маски.

              В Республике Татарстан на Казанском оптико-механическом заводе налажен выпуск тепловизоров, в Ростовской области в настоящее время в области производством немедицинских масок занимается 117 предприятий. В Республике Бурятия повышена квалификации медицинских работников. 

              Губернатор провинции Цзянси И Ляньхун направит в Пермский край 20 тыс. медицинских масок. В Забайкальском крае все пациенты, проходящие плановую госпитализацию, размещаются в обсерваторе для исследования на COVID-19.

              В Санкт-Петербурге увеличена стоимости лечения коронавируса в стационарах. В Свердловской области приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и меднаблюдения на дому. 

              В Москве до 31 мая сохраняются ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан, в Новгородской области – до 19 мая, в Хабаровском крае – до 1 июня, в Вологодской области – до 1 июля. Также в Москве продлено действие пропускного режима. 

              Во Владимирской области действует карантин в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района, в Саратовской области режим карантина в Краснокутском районе. В Красноярском крае, Камчатском крае, Томской области действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов. 

              В Москве усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции – введение с 12 мая штрафов за несоблюдение масочного режима, в Московской области 2 тыс. камер следят за соблюдением режима самоизоляции, в Пермском крае началась проверка пляжей сотрудниками полиции, в Республике Саха (Якутия) усилен контроль над соблюдением гражданами режима самоизоляции в период празднования Дня Победы.

              В Республике Адыгея с 12 мая обязателен масочно-перчаточный режим, в Карачаево-Черкесской Республике, в Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, в Республике Карелия – с 10 мая.

              В Иркутской области к 11 мая будет готов план поэтапного снятия ограничений, в Калужской области идет подготовка плана поэтапного снятия ограничений, в Костромской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с 12 мая, в Пермском крае ко Дню Победы разрешены культурные мероприятия с участием до пяти человек, в Республике Татарстан с 6 мая разрешено посещение кладбищ, в Чувашской Республике с 12 мая разрешат работу некоторых магазинов и занятия физкультурой, в Новгородской области с 12 мая будут разрешены прогулки граждан с детьми на придомовых территориях один раз в день, занятия физической культурой. 

              В Забайкальской крае список причин, по которым можно выходить из дома, не оформляя цифровые пропуска, пополнился тремя пунктами: выгул собак, вынос мусора и посещение ближайшего магазина или аптеки, в Тульской области выявление нарушителей пропускного режима с помощью мониторинга въездов в регион с использованием наблюдения с воздуха.

              В Ставропольском крае отменены авто-, мото- , велопробеги 9 мая, в Хабаровском крае отмена празднования Дня города в Хабаровске, в Республике Хакасия отмена «Последнего звонка» в школах.

              В Псковской области медицинские работники, пострадавшие от коронавирусной инфекции в период с 15 марта по 6 мая, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей из регионального бюджета. В Амурской области сотрудники станции скорой медицинской помощи Белогорска обеспечены горячим питанием. 

              В Сахалинской области расширен перечень медицинских работников, получающих выплаты. В Республике Мордовия врачам районным больниц для оперативной связи по лечению COVID-19 предоставили телефоны и планшеты.


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