Историк объяснил неверие немецких генералов в окончание войны

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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Историк объяснил неверие немецких генералов в окончание войны

              8 мая 2020, 07:51

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

              «Приказ о капитуляции немецкие командующие получили 7 мая, но некоторые немецкие генералы отказывались мириться с поражением и с тем будущим, что их ожидает, поэтому продолжали оказывать бессмысленное ожесточённое сопротивление. Командующий группой армий «Австрия» генерал-полковник Лотар Рендулич продолжал сопротивляться и уводить свои войска на запад. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер утверждал, что это советская пропаганда, и продолжал воевать», – передает РИА «Новости» слова Буранова.

              Историк напомнил, что в последние дни войны немцы неоднократно предпринимали попытки заключить сепаратный мир с англо-американскими войсками.

              «В конце апреля во французский Реймс, где располагался штаб командующего войсками западных союзников генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра, германское командование направило специальную группу во главе с начальником оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковником Альфредом Йодлем, который по поручению канцлера Германии адмирала Карла Деница должен был сдаться союзникам», – рассказал эксперт РВИО.

              Историк напомнил, что в первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан именно в Реймсе 7 мая 1945 года.

              «От имени германского верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования Йодль, от англо-американской стороны - генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от СССР – представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров», – рассказал Буранов.

              Эксперт РВИО рассказал, что Суслопаров не был уполномочен подписывать этот документ, поэтому, когда узнал о подготовке акта, сообщил об этом в Москву, запросив инструкцию о порядке действий. Но ответ из Москвы вовремя не поступил.

              «Оставлять документ без подписи с советской стороны было нельзя, поэтому генералу пришлось принимать решение на свой страх и риск. Представитель Ставки добился включения в него примечания о возможности по требованию одного из государств-союзников проведения нового подписания акта, если для этого будут объективные причины», – рассказал историк.

              Он напомнил, что согласно этому договору капитуляция Германии вступала в силу 8 мая в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому времени), «по этому договору немецкое командование было обязано прекратить сопротивление через полтора дня, немцы получали время, чтобы сдаваться западным союзникам».

              «Немцы пытались ещё больше увеличить эти сроки, но Эйзенхауэр не согласился, пригрозив, что прекратит совсем пускать немецкие войска в американскую зону ответственности. По всей видимости, он делал даже вопреки политическому руководству», – рассказал историк.

              Он рассказал, что в советской и российской историографии первый акт о безоговорочной капитуляции называется предварительным актом к акту о безоговорочной капитуляции.

              «Иосиф Сталин не стал оспаривать существование первого документа, заявив, что его нельзя отменить, но его нельзя и признать. Но настоял, что капитуляция должна быть принята на территории, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. После этого заявления союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта», – рассказал Буранов.

              Эксперт РВИО напомнил, что окончательно Германия капитулировала 8 мая, договор был подписан в пригороде Берлина в городе Карлсхорст в штабе 5-й ударной армии. Советскую сторону представлял маршал Георгий Жуков, от союзников присутствовал маршал английской авиации Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, от Франции – генерал Делатр де Тассиньи.

              «Подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено 8 мая в 22.43 по европейскому времени (00.43 9 мая 1945 года мск). У него два подлинника на русском и английских языках, советский экземпляр хранится в Министерстве иностранных дел», – заявил Буранов.

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