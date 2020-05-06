Цена барреля нефти Brent поднялась выше 32 долларов

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднималась до 32,06 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльского фьючерса на нефть WTI в ходе торгов достигала отметки в 27,22 доллара за баррель. В последний раз баррель нефти Brent стоил больше 32 долларов 14 апреля 2020 года, передает ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году.

Напомним, в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи цены на нефть показали рост. 5 мая цена на нефть марки Brent превысила 30 долларов за баррель.

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