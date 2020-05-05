Экс-замглавы УСБ СК России Ламонов освобожден из колонии по УДО

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов условно-досрочно освобожден из колонии, сообщили в Белевском суде Тульской области.

«Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова», – приводит текст сообщения ТАСС.

В суде уточнили, что Скопинский районный суд Рязанской области заменил Ламонову ранее назначенное Московским городским судом наказание на принудительные работы. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Напомним, 26 июля 2018 года Мосгорсуд вынес приговор заместителю главы управления собственной безопасности СК России Александра Ламонову по делу о получении взятки, приговорив его к пяти годам колонии строго режима, выплате штрафа в размере 32 млн рублей и лишении специального звания полковника юстиции.

Высокопоставленные сотрудники СК – Денис Никандров, Александр Ламонов и Михаил Максименко были задержаны в 2016 году. За взятку в полмиллиона евро они обещали «решить вопрос» с делом криминального авторитета Шакро Молодого, которого в конце марта 2018 года приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии.

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