Власти Японии продлили режим ЧС в стране

Срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Японии, введенной из-за пандемии нового коронавируса, продлен до 31 мая, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, передает ТАСС.

«Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая», – сказал премьер на заседании.

Напомним, правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны. В апреле Япония расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 государств.