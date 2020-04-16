Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны

Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.

По данным телеканала NHK, расширение режима ЧС будет объявлено после консультаций с консультативным советом с привлечением экспертных мнений, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 апреля в Японии ввели локальный режим ЧС. Он затронул Токио и прилегающие префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, а также префектуры Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуру Фукуока на острове Кюсю.

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