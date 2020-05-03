Доктор Мясников напомнил об опасности другого вируса

Главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников напомнил о не менее опасном, чем коронавирус, вирусе иммунодефицита человека, который ежегодно уносит жизни около 1 млн человек.

«Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 млн человек. Излечивающего лекарства нет, вакцины нет. 35 млн жертв за продолжающуюся эпидемию. В год заражается 1,7 млн человек. На данный момент 37 млн заражённых. Каждый год от этого вируса умирает около 1 млн человек. Такова сегодняшняя реальность. Этот вирус называется «вирусом иммунодефицита человека», – написал доктор в своем Telegram-канале.

Также Мясников призвал людей помнить, что «инфекционные болезни ежегодно уносили, уносят и, увы, будут уносить много миллионов жизней. Но жизнь продолжается и будет продолжаться».

Напомним, доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к нему. После Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом, которого встретил во врачебной практике.

В период борьбы с коронавирусной инфекцией доктор Мясников призвал досидеть майские праздники дома ради стариков и больных.