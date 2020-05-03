Кремль рассказал о режиме ограничений для Путина

Президенту Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», – добавил Песков.

При этом Песков отметил, что сложный механизм управления в России требует участия Путина в решении многих вопросов

«Целый набор вопросов не может решаться без главы государства», – отметил представитель Кремля. По его словам, «взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетные отношения – все эти темы без участия главы государства очень сложно решать».

«Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции», – цтитирует Пескова ТАСС.

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