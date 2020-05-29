В США испытали самый большой в мире электросамолет

Самый большой в мире коммерческий самолет Cessna Grand Caravan 208B, оснащенный электродвигателем, успешно совершил первый испытательный полет в США, сообщают зарубежные СМИ.

«Успешный полет eCaravan, оснащенного электродвигателем magni500, состоялся сегодня утром в Центре летных испытаний AeroTec в международном аэропорту Гранд Каунти. Это большой шаг в развитии электрической авиации», – передает ТАСС сообщение компании AeroTec, занимающейся летными испытаниями и сертификацией воздушных судов.

Как сообщает со ссылкой на главу magniX Рои Ганзарски новостной авиационный портал FlightGlobal, электросамолет может принять на борт до пяти пассажиров и способен преодолевать расстояние в 160 км.

На данный момент magniX и AeroTEC работают над тем, чтобы завершить сертификацию воздушного судна к концу 2021 года. Ожидается, что к этому времени появятся технологии, благодаря которым электросамолет сможет преодолеть то же расстояние с девятью пассажирами.

Ранее Фонда перспективных исследований сообщил, что первый полет российского самолета с электродвигателем ожидается в 2020 году.